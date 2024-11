Dailymilan.it - Champions League Milan, Paulo Fonseca annuncia Rafael Leao titolare. E Morata è fondamentale

Leggi tutto su Dailymilan.it

Torna lae ildia Madrid riparte dae non rinuncia aA Madridgiocherà dall’inizio. Adrlo è. E da lui ci aspettiamo quello che ci aspettiamo normalmente, che possa essere decisivo Una grande occasione perper far vedere a tutti chi è per davvero. Un’occasione chespera Rafa possa sfruttare al meglio: È normale che le persone parlino di questa situazione ma Io devo seguire la mia squadra, quello in cui credo e quello che ritengo importante per la squadra. Una partita dal sapore speciale anche per Alvaroche torna a Madrid ancora una volta da avversario. Un giocatoreper il suo allenatore. Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto, molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra Per questo gioca ancora, gioca anche allo stadio Bernabeu: Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione.