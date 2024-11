Lanazione.it - Carabinieri, quattro arresti nel weekend dei santi

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 4 novembre 2024 – Nel corso deldei, idella Compagnia di Arezzo hanno intensificato i controlli del territorio per garantire la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità. Tra le operazioni rilevanti, nella serata di giovedì ad Arezzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di un’attività di prevenzione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo per il reato di "detenzione a fini di spaccio di sostanza psicotropa". L'arrestato, un residente del luogo, è stato identificato come un pregiudicato noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione domiciliare condotta d'iniziativa, ihanno rinvenuto e sequestrato circa 880 grammi di cocaina, occultati all'interno dell'abitazione.