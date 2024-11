Ilrestodelcarlino.it - Campetto nuovo a Poggio di Bretta: "Le frazioni sono importanti"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

La vasta opera di rigenerazione delledi Ascoli parte dadicon ilcampo di calcetto e tutti i servizi annessi che di fatto costituiscono il primo cantiere ultimato grazie ai fondi del Pnrr Pinqua da 15 milioni che, appunto, l’Arengo era riuscito ad ottenere per procedere alla riqualificazione delle tanteposte alle porte delle cento torri. La nuova struttura sportiva è dotata di tutti i servizi necessari come spogliatoi, recinzione in grado di delimitare il perimetro, nuova illuminazione e video sorveglianza. Di fianco al rettangolo verde inoltre è stata installata un’area interamente dedicata al calisthenics. "Leun elemento importante per lo sviluppo del territorio – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Noi crediamo che questo porta rigenerazione e nuova vita anche per la città .