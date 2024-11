Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern allunga a +3. Il Dortmund stende il Lipsia

Bologna, 4 novembre 2024 - IlMonaco inizia adre in vetta alla classifica di. Il nono turno del campionato tedesco sorride ai bavaresi, capaci di rullare l'Union Berlino con un sonoro 3-0 e di portarsi a +3 sulla prima inseguitrice. Il, infatti, è finito al tappeto sotto al muro giallo del Westfalenstadion contro il Borussia, in uno scontro diretto che dona ossigeno ai gialloneri. Le partite del fine settimana IlMonaco ha vissuto un fine settimana sereno, di quelli da trascorrere senza alcun pensiero e con la gioia di trovarsi lassù dove gli altri non osano. I bavaresi hanno messo sotto l'Union Berlino all'Allianz Arena, dove dopo un quarto d'ora il punteggio era già favorevole ai padroni di casa.