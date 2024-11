Thesocialpost.it - Bimba di 10 anni aggredita e uccisa dal cane di famiglia, tragedia inaspettata: “Affettuoso e legato a lei”

in North Yorkshire, dove una bambina di 10è morta in seguito all’attacco deldinella loro abitazione a East Heslerton, un villaggio vicino a Malton. Secondo le dichiarazioni della polizia, il rapporto tra la piccola e l’animale era “stretto e”, e ilnon aveva mai mostrato segnali di aggressività. Lasi è consumata venerdì scorso quando la madre, sconvolta, è uscita dalla roulotte della, urlando e chiedendo aiuto.Leggi anche: Castelli Romani, ragazzina 12enne accoltella il compagno di classe a scuola: aveva fatto la spia La dinamica precisa Sul posto sono intervenuti immediatamente i vicini, attirati dalle grida. Uno di loro ha tentato di aiutare la bambina, mentre un altro è riuscito a rinchiudere ilin un’auto per metterlo in sicurezza.