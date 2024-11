Liberoquotidiano.it - Banditi entrano in casa di Taylor Fritz, clamoroso: come vengono cacciati dal tennista | Guarda

ha scacciato dei ladri entrati incon la sua racchetta. L'episodio è avvenuto a Londra, nella notte tra venerdì 1° e sabato 2 novembre. Ilsi trovava nella capitale inglese insieme alla sua fidanzata Morgan. I due avevano deciso di trascorrere qualche giorni di vacanza e, per l'occasione, avevano optato per un soggiorno offerto dalla celebre piattaforma Airbnb. Ma, proprio mentre si trovavano dentro, alcuni ladri hanno cercato di fare irruzione. "Alle 4 del mattino, io esiamo stati svegliati da qualcuno che cercava di inserire il codice e forzare la porta d'ingresso dell'Airbnb in cui alloggiamo a Londra - ha raccontato Morgan sui social -. Dico adi correre a chiudere la seconda serratura perché sono in piedi fuori cercando di entrare e la prima è stata rimossa". Il campione ha poi preso in mano la situazione, scacciando i malviventi con il suo attrezzo del mestiere.