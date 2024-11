Assemblea Figc Abete | Se il buonsenso vuol dire chiedere l’impossibile non ci siamo

Leggi tutto su Sportface.it

“Il presidente Casini non ha ricordato che nell’ultima proposta della Lega Serie A si parla del 10% e di due consiglieri persi dai dilettanti, senza aver mai posto il problema o aver avanzato una richiesta in altre occasioni. Se questo è il modo di interpretare il rapporto con il nostro mondo, ovviamente non ci stiamo. Se ilper poi cercare una mediazione, non ci, nondisponibili a cedere nemmeno lo 0,1% del nostro 34%, che è già la quota più bassa in tutta Europa“. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo, nel corso dell’statutaria straordinaria, commentando la proposta di riforma della Lega Serie A.: “Se il, non ci” SportFace.