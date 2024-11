Thesocialpost.it - Alluvione in Spagna: allerta rossa a Barcellona, decine di voli deviati dall’aeroporto El Prat

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Dopo il disastro avvenuto a Valencia, dove si contano centinaia di morti, prosegue l’emergenzain. Nella giornata di lunedì 4 novembre sono saliti al momento a 50 icancellati oall’aeroporto di El, il principale scalo di. La zona è una di quelle maggiormente colpite dalla Dana. Le piste e le strade che conducono all’aeroporto risultano attualmente imicabili. Leggi anche: Calcio in lutto, calciatore muore nell’di Valencia Intanto a Valencia proseguono senza sosta le ispezioni nei parcheggi che sono stati sommersi dall’acqua. Compreso quello di un grande centro commerciale, dove ci sono oltre 5.000 veicoli intrappolati nei piani sotto terra. Per questo motivo si temeva che numerose vittime fossero annegate all’interno dei veicoli. Nelle prime 50 auto ispezionate, però, non sono stati trovati cadaveri.