Thesocialpost.it - Tragedia in Uganda: fulmine colpisce campo profughi, 14 bambini morti

Unha colpito il Palabek Refugee Settlement nel nord-ovest dell’, causando la morte di 14e il ferimento di altre 34 persone durante una cerimonia religiosa. La notizia è stata diffusa dalla polizia locale tramite una trasmissione radiofonica. Ildi Palabek ospita oltre 80.000 rifugiati e richiedenti asilo, provenienti principalmente dal vicino Sud Sudan, come riferito dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). La regione è stata recentemente interessata da forti piogge accompagnate da tuoni e fulmini, condizioni che potrebbero aver favorito il tragico evento. Le autorità locali stanno fornendo assistenza ai feriti e valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza dei residenti deldurante il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche.