The House of the Dead | A Paul W S Anderson il film ispirato al gioco

Hollywood torna a guardare al mondo dei videogames: il prossimoin ordine di tempo ad ottenere l’adattamento sarà Theof theW.S.ha ottenuto il via libera per adattare sul grande schermo il celebre franchise videoludico Theof the. Il regista si occuperà di dirigere, produrre e sceneggiare ilin collaborazione con SEGA, proprietaria del marchio. La conferma è arrivata attraverso un articolo riportato in rete da GamesRadar. Con l’annuncio, sono stati rilasciati due concept art davvero interessanti. “Questo è un viaggio nel terrore. È diverso da quello che abbiamo fatto con Resident Evil, dove c’erano un sacco di trappole, enigmi e cose da risolvere“, ha aggiunto il regista. Il regista ha anche espresso il suo amore per iloriginale. “Ho amato il videofin dagli anni Novanta”, ha detto