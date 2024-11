Lanazione.it - Tante iniziative a novembre alle Terme di Saturnia

L’autunno ha fatto il suo ingresso ediNatural Destination è in grado di offrire esperienze uniche. In programma molte attività per grandi e piccoli. Cuore pulsante didi, il Parco Termale offre un’esperienza di benessere unica graziesue acque millenarie, che sgorgano ininterrottamente dal cuore della terra alla temperatura cosdi 37,5°C. Con un’estensione di oltre 20.000 metri quadrati, il Parco è un’oasi naturale con quattro piscine termali all’aperto, idromassaggi, percorsi vascolari e aree relax indoor e outdoor. A, gli ospiti possono scegliere tra diversi ingressi Day Spa per immergersi completamente in questa esperienza di rigenerazione all’aria aperta, arricchita da un calendario di attività per il corpo e lo spirito.