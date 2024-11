Quifinanza.it - Smartphone per rilevare presenza al lavoro: cosa rischi a dire no

I confini tra esercizio del potere datoriale e diritto alla privacy del personale non sempre sono chiarissimi. Proprio per questo non mancano controversie e dispute giudiziarie che vedono contrapposte le parti del contratto di, ciascuna rivendicante in tribunale la bontà delle proprie valutazioni. Vero è che specialmente negli ultimi anni la tecnologia è stata ed è di grandissimo aiuto alle aziende, per semplificare gli step burocratici e favorire buona organizzazione e produttività negli uffici, ma attenzione agli inconvenienti. Recentemente il tribunale di Trento si è pronunciato su una vicenda riguardante la rilevazione degli orari ditramite– e non con il metodo tradizionale e analogico – e il conseguente rifiuto di una lavoratrice, timorosa che la novità potesse ledere il suo diritto alla riservatezza dei dati personali.