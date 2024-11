Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orsola, chirurgia del seno. Il nuovo primario è Marco Bernini

Ridurre al minimo l’invasività dellaoncologica e ricostruire immediatamente il. Sono i principi base di, 47 anni, alla guida dell’Unità operativa dilogica delche arriva a raccogliere il testimone del professor Mario Taffurelli. Che cosa l’ha spinta a scegliere questa branca medica? "Nasco come chirurgo oncologico generale, ma l’ho scelta perché il tumore alla mammella è una patologia a grande impatto sociale: non coinvolge solo la donna ma tutta la famiglia visto che lei è il collante di tutto il nucleo. Poi c’è l’aspetto scientifico: per la sua diffusione è il tumore più frequente nelle donne. Ed è stato il primo per il quale è stato creato una ’unit’ e protocolli relativi".