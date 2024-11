Ilnapolista.it - Sacchi: «Napoli piazza abituata alla bellezza. Conte l’ha conquistata con il lavoro»

La Gazzetta ha intervistato Arrigoin occasione del big match di giornata trae Atalanta in programma al Maradona alle ore 12:30. Perha conquistatocon ilduro.: «sgobba come un matto e i suoi si sentono in dovere di fare altrettanto» Ci racconti Antonio. «Quando ero commissario tecnico della Nazionale l’ho voluto in azzurro. Era un ragazzo molto serio, si applicava tantissimo, e sapete che cosa faceva?». No, ci dica. «Terminati gli allenamenti, scriveva tutti gli esercizi che avevamo svolto. Era un perfezionista, ed è rimasto tale. E, probabilmente, già allora sapeva che cosa avrebbe fatto da grande. Il mestiere dell’allenatore ce l’aveva nel sangue e nella testa». Aamano. Logico, visto che è primo in classifica «No, no. Credetemi che lo amerebbero anche se fosse secondo o terzo.