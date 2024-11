Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo di 27 anni travolto e ucciso da un treno in corsa

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Senigallia, 3 novembre 2024 – Undi 27è statoda uninalla stazione di Marzocca, frazione del Comune di Senigallia. È successo ieri sera intorno alle 22.30. La Polizia ferroviaria al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto il 118 ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Montemarciano e Senigallia per gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.