Piperspettacoloitaliano.it - Purché finisca bene Questione di stoffa quante puntate sono e quanto dura la fiction di Rai 1

Leggi tutto su Piperspettacoloitaliano.it

disu Rai 1 “di” è la nuovadel 2024 di “”, nota per le sue storie leggere e edificanti. Ogni film della serie esplora temi e personaggi diversi, spesso ruotando attorno a relazioni, crescita personale e superamento delle sfide della vita. Qui troviamo come protagonisti Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi, rispettivamente nei panni di Matteo e Ramesh, due concorrenti di negozi di vestiti. L’amore tra Matteo e Rani potrebbe rompere la concorrenza. Madisu Rai 1 ?diè unao un film unico ?diè in realtà un film tv della lunghissima saga di, iniziata nell’ormai lontano 2014 con Una Ferrari per due.