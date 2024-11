Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Firmerei per cancellare le Sprint, vincere 10 gare in un anno è pazzesco”

reagisce da campione e vince la decima gara della stagione: successo a Sepang nel Gran Premio della Malesia davanti a Jorge Martin dopo l’amara caduta nellaRace di ieri. Tutto è quindi rinviato a Barcellona, laddove si svolgerà l’ultima gara. Le speranze per Pecco sono al lumicino avendo ben 24 punti di svantaggio nei confronti dello spagnolo. Queste le parole del tre volte campione del mondo dopo questa vittoria a Sky Sport: “Domenica non è un nostro problema, è dove siamo più forti. Anche ieri doveva essere la stessa situazione, ma a volte capita un imprevisto. Abbiamo fatto un grande lavoro tutto il weekend e per il futuro capiremo come essere più competitivi il sabato, almeno per essere veloci e aggressivi come la domenica.