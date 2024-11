Ilrestodelcarlino.it - Montescudo in lutto per Tonini: "Era l’anima dei nostri eventi"

"Per me Gilberto non era soltanto concittadino, ma un vero e proprio amico, uno di quelli a cui ero più legato. Il nostro paese perde un’anima generosa, sempre pronta a spendersi per la collettività. Era così contento della buona riuscita dell’evento di Halloween e si era già messo all’opera per i preparativi in vista per la fiera delle dolcezze di San Martino". Sono le parole di Gian Marco Casadei, sindaco di- Monte Colombo, che ricorda con grande commozione Gilberto, 71 anni, morto in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì., titolare insieme al fratello di un’azienda agricola e presidente della Pro Loco di, è deceduto durante un’operazione di carico, schiacciato dal muletto da lui stesso condotto lungo la strada provinciale.