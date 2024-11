Movieplayer.it - Marvel: in arrivo quattro show della Marvel Television che si collegheranno alla Saga del Multiverso

Leggi tutto su Movieplayer.it

Abbiamo un aggiornamento sui pianideldeiStudios, con altritelevisivi indue dei quali potrebbero arrivare prima di Avengers: Secret Wars. Mentre il 2025 vedrà l'uscita di almeno 10 progetti deiStudios,Animation, ci sono ancora molti film etelevisivi che difficilmente usciranno primafinedel. Visione dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2026 e, anche se immaginiamo che almeno un'altra serie si unirà ad essa, ci troviamo di fronteprospettiva che molte storie non si concludano primaprossima. Agatha All Along: nell'episodio 6 è tornato uno dei personaggipiù controversi IinOggi, lo scooper Daniel Richtman ci informa che una