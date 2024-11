Ilnapolista.it - Manna: «Il rinnovo di Kvara? Vogliamo gratificarlo. Ci aspettiamo novità a breve»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

: «Ildi. Ci» Il direttore sportivo del Napolia Dazn: «tskhelia? Siamo parlando abbiamo fatto un’offerta nel mese di luglio, non andremo a protrarre la situazione a lungo,restare focalizzati sul campionato,, ciun’evoluzione in tempi brevi altrimentifine stagione». «Siamo contenti, c’è consapevolezza, sono partite che danno termometro del lavoro, del percorso, oggi affrontiamo una grandissima squadra, ci sono due dei più grandi allenatori del calcio italiano. Dobbiamo stare tranquilli qualsiasi sia il risultato. Loro hanno vinto l’Europa League, la Champions, stanno facendo bene in campionato,misurarci con queste partite».