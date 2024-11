Dilei.it - Letizia di Spagna e Felipe a Valencia in lacrime. Le forti contestazioni e il gesto del Re

Leggi tutto su Dilei.it

die Resi sono recati nei luoghi colpiti dall’alluvione a, per esprimere tutto il loro sostegno alla popolazione. Sin da quando è stata annunciata la loro visita, gli abitanti hanno espresso il loro dissenso: durante il corteo, molti hanno protestato, lanciando oggetti contro i Reali di. Una situazione che non avevamo mai visto prima d’ora, masono rimasti, nonostante letensioni edi, tensioni durante la visita a: ildel Re Sporca di fango, con il cuore in gola e leagli occhi:dicosì come non l’abbiamo mai vista. Insieme a Re, è stata in visita a Paiporta, a, in una delle zone più colpite dall’alluvione.