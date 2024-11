La Roma sprofonda a Verona | l’Hellas vince 3-2 e mette nei guai Juric

Leggi tutto su Sportface.it

Era l’ultima spiaggia sia per Paolo Zanetti che per Ivan. Al Bentegodi a scacciare la crisi èche batte 3-2 laneiil tecnico giallorosso che rischia l’esonero nel suo vecchio stadio. Sarebbe il secondo di una stagione maledetta per ladopo quello di Daniele De Rossi, che resta un candidato per la panchina, ma che per ora rimane sullo sfondo. Saranno i Friedkin nelle prossime ore a decidere il da farsi. Quel che è certo è che la– ancora a secco di vittorie fuori casa – ha mostrato i soliti problemi: fragile in difesa e poco creativa sul fronte d’attacco. Nel mezzo un possesso palla sterile. Eppure le risorse non mancano: oggiha fatto entrare El Shaarawy, Dybala, Cristante, Baldanzi e Paredes.