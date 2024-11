Ilfattoquotidiano.it - La crescita a tutti i costi produce ricchezza? Ve lo spiego con Tizio, Caio e delle uova

di Francesco Della Corte Sfornare pizze non aumenta ladi una comunità: la pizza è rapidamente deperibile e dunque il suo valore svanisce in un tempo di trascurabile. Confezionare abbigliamento non: i capi d’abbigliamento si consumano o passano di moda. Acquistare e rivendere merci non. Anche curare gli ammalati non, così come educare o diffondere cultura. Sono poche le attività che creanomateriale, mentre la maggioranzaattività semplicemente redistribuisce. Dunque mediamente lavoriamo otto ore al giorno, ma non produciamo, se non in rari casi. Lavoriamo per tenere in funzione “la macchina”, contrastarne il decadimento. E l’offerta di prodotti o servizi a rapido decadimento serve a stimolarci a lavorare per tenere in funzione la stessa macchina, come un lubrificante in un motore.