Formiche.net - Intelligenza vera o falsa? Il progetto IdentifAI spiegato da Argante

L’artificiale generativa è in grado di produrre immagini, video, suoni e testi ormai indistinguibili da quelli prodotti dall’essere umano. Questa capacità comporta infinite possibilità di sviluppo e scenari di aumenti di produttività in qualsiasi campo. Ecco la grande chance Secondo Goldman Sachs, l’IA generativa potrebbe incrementare il Pil globale di circa il 7%, pari a quasi 7 trilioni di dollari, nel prossimo decennio grazie a un aumento della produttività stimato intorno all’1,5% annuo. McKinsey, invece, ha stimato che l’IA generativa potrebbe aggiungere tra i 2,6 e i 4,4 trilioni di dollari in valore annuale a livello globale attraverso vari settori industriali. In particolare, l’adozione diffusa di queste tecnologie potrebbe tradursi in un aumento del Pil globale di circa il 16% entro il 2030, il che equivale a un incremento annuale del Pil dell’1,2%. J.P.