In che direzione indirizzare la vita: Branko, per il cancro il giorno dell'illuminazione

Ecco "Le stelle di", l'oroscopo segno per segno di domenica 4 novembre Ariete Nuove frecce al vostro arco fornirà Mercurio entrato in Sagittario, seguito oggi dalla Luna, domani invece Marte sarà in Leone, la vostra riscossa è vicina. Molto promettente la sfera professionale finanziaria, troverete anche il coraggio di rompere con situazioni e persone diventate un ostacolo sulla strada del successo. Siete nervosi perché non avete ancora raggiunto la cifra stabilita all'inizio d'autunno? L'avrete entro il solstizio d'inverno. Preparate una festa. Toro Col passaree ore si placa l'agitazione degli ultimi giorni, ma restano ancora problemi e difficoltà che si sono presentate in famiglia, casa, nei rapporti stretti. Siete sotto pressione del Sole in Scorpione, la prossima notte invece Marte raggiunge il Leone e porterà in evidenza proprio la famiglia, figli, fratelli.