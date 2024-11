Ilrestodelcarlino.it - ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, la regista: “Il mio cinema racconta la verità dell’animo umano”

Bologna, 3 novembre 2024 – Dal fango al red carpet è stato un attimo a dissolvenza incrociata di inquadrature senz’altro discordanti. Ma è andata proprio così per laMargherita Ferri, alluvionata nella sua Bologna il 19 ottobre, che in una manciata di giorni è passata sotto i riflettori della Festa di Roma, dove presentava Ildairosa, incentrato sulla storia di Andrea Spezzacatena, il 15enne che nel 2012 si è ucciso a Roma a causa degli atti di bullismo e cyberbullismo di cui era vittima. Il film pone questioni urgenti e il suo arrivo in sala il 7 novembre è stato preceduto da polemiche dei genitori di una scuola media di Treviso nei giorni scorsi, che poi si sono ricreduti dando il via libera alla proiezione.