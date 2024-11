Ilrestodelcarlino.it - Il buonsenso prevalga sulla burocrazia

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il caso di via Zoccoli è emblematico per più di una ragione. Innanzitutto si tratta di una delle strade cittadine più colpite dall’alluvione, nell’area di via Andrea Costa e laterali: cantine, garage, appartamenti invasi da acqua limacciosa e fango che residenti e volontari ancora stanno cercando di spalare via. I segni, lungo quelle arterie, si vedono ancora, anche se il lavoro fatto è stato importante. Emblematico, si diceva, un po’ perché racconta l’epicentro cittadino dell’ultima ondata di maltempo, un po’ perché, dimostra che, quando si arriva alla fatidica domanda ’chi paga?’, lacerca sempre di metterci lo zampino. Ecco, infatti, arrivare l’ordinanza del Comune che chiede la verifica e il ripristino delle pertinenze danneggiate, tra cui il muretto che corre lungo i civici 15 e 17 e dàstrada.