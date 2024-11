Bergamonews.it - Grand Prix di Francia, nelle coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini sul podio. Guignard-Fabbri d’argento

Inizia nel migliore dei modi la stagione deii eventi per gli atleti che gravitano nella società bergamasca IceLab che si conferma ai vertici mondiali del settore. Ad Angers, in, Sarae Niccolòottengono un prestigioso secondo posto con due programmi solidi e convincenti: belli nella “Carmen” del programma corto, il duo orobico ha eseguito un programma privo di errori con un ottimo triplo twist di livello quattro ed ottenendo il miglior punteggio nei components. Piccola sbavatura nel triplo salchow in parallelo che non ha inficiato una buona prova anche nel programma lungo che ha acconsentito a Sara e Niccolò di consolidare la piazza d’onore ottenendo 203,39 punti sorpassati solo dai validi tedeschi Hase – Volodin.