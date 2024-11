Firenze-Novara oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutto su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la sesta giornata di andata diA1di. Le toscane di Simone Bendandi, dopo la grande prestazione a Milano (sconfitta solo al tie-break), tornano sul campo di casa per conquistare altri punti importanti. Dall’altra parte della rete ci sono le zanzare di Lorenzo Bernardi, che vanno a caccia del quinto successo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 3 novembre al Palazzo Wanny di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Il Bisonteed Igor Gorgonzoladella massimadel campionato italiano.