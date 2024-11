Quotidiano.net - Elezioni Usa, la retorica senza freni di Trump. Friedman: “Molto popolare a destra”

Un candidato presidente, la campagna elettorale più squallida di sempre e un voto che verrà deciso da poche migliaia di persone. Alan, giornalista americano, fa il punto della situazione a 48 ore dal voto., con Tucker Carlson (giornalista noto per le sue simpatieiane, ndr)ha detto che Liz Cheney, la figlia dell’ex vicepresidente repubblicano Dick Cheney, dovrebbe finire davanti a un plotone di esecuzione. Che lettura dà di queste parole? “Sono gli ultimi giorni della campagna elettorale più brutta di sempre.ha voluto volare ancora più in basso del solito. Ha iniziato accusando i migranti di Haiti di mangiare cani e gatti in Ohio, ha continuato dicendo cose razziste contro afroamericani e ispanici e mimando un gesto volgare con il microfono.