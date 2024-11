Lapresse.it - Elezioni americane, Nyt: “Trump raggiunge Harris in Pennsylvania, parità anche in Michigan”

Nuovi sondaggi pubblicati oggi mostrano che l’ex presidente Donalde l’attuale vicepresidente Kamalasono testa a testa in sette stati chiave, a meno di 48 ore dal giorno delle. I sondaggi del New York Times/Siena College sui probabili elettori mostrano cheha raggiuntoin: i due sono ora in. In Arizona,è in vantaggio sucon il 49-45%, mentreè in vantaggio sucon il 49-46% in Nevada, il 49-47% nel Wisconsin, il 48-46% nella Carolina del Nord e il 48-47% in Georgia. Un totale di 7.879 probabili elettori sono stati intervistati nei sette stati chiave tra il 24 ottobre e il 2 novembre. I sondaggi hanno un margine di errore del 3,5%.