Sport.quotidiano.net - Dilettanti. In Promozione scappano via in tre, oggi in campo tutta l’Eccellenza

E’ andata in scena una giornata diricchissima di reti e con un terzetto che prova a scappare mentreattenzioni tutte rivole al campionato di Eccellenza. Inallungano le prime della classe con la leader Casette Verdini che supera il Montegiorgio, il Trodica vincente nel finale a Porto San Giorgio e il Porto Sant’Elpidio che piazza il colpo a Corridonia. In grande evidenza invece il Colli che supera 4-1 il Grottammare mentre l’Azzurra Sbt continua la suaq ascesa e ne fa ben cinque alla Cluentina piazzandosi a ridosso della zona play-off dove c’è invece la Palmense che ritrova il sorriso da tre punti in casa.attenzioni rivolte interamente aldove il Montegranaro è di scena ad Urbino, il Monturano ad Osimo mentre l’Atletico Mariner se la vedrà in casa di un Matelica in gran forma.