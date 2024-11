Ilrestodelcarlino.it - Deruba i ‘mostri’ di Halloween e va contro i vigili

Ha approfittato della serata diper intrufolarsi tra mostri, streghe e fantasmi ma quando quell’uomo corpulento è stato visto mettere le mani tra borse e portafogli, da cui sono spariti circa 150 euro in contanti, qualcuno si è insospettito. Dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Cervia, è stato lanciato l’allarme a una pattuglia diurbanii quali l’uomo si è scagliato procurando lesioni a un agente, finché non è stato arrestato dopo essere stato bloccato con lo spray al peperoncino.