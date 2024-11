Bergamonews.it - Costa Volpino dà l’ultimo saluto a Sara Centelleghe: “Ti riabbracceremo in cielo”

. Una comunità riunita nel lutto per ricordare, la 18enne uccisa nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Nel pomeriggio di domenica (3 novembre) si sono svolti i funerali della giovane, celebrati da don Mario Laini e da don Nicola Santini nella chiesa di Sant’Antonio Abate, nella frazione Corti. Il feretro ha lasciato la camera ardente allestita all’auditorium cittadino, che negli scorsi giorni è stato teatro di un viavai di persone, come del resto la fiaccolata del 30 ottobre. Anche nel giorno delsi è riunita nella chiesa, gremita con oltre 500 persone presenti, con il sindaco Federico Baiguini che ha preso posto in prima fila vicino alla famiglia di