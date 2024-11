Calciomercato.it - Conte non si disunisce: “Napoli generoso e Atalanta più forte. Io qui per ricostruire”

Leggi tutto su Calciomercato.it

Ilperde contro l’0-3: le parole di Antoniodopo al sconfitta Brutta sconfitta in casa, la prima della stagione per il, che cede all’di Gasperini per 0-3. Antonioin conferenza stampa commenta la prestazione dei suoi, senza smentirsi e sottolineando che l’obiettivo del club azzurro è un altro. Sulla preoccupazione di non aver creato occasioni nel secondo tempo – “Bisogna sempre valutare l’avversario che si ha di fronte. Ho poco da rimproverare ai ragazzi. Ci sta che con una squadra piùdevi prendere in considerazione di perdere. Sicuramente nei gol subiti ci sono situazioni migliorabili. Hanno dato tutto, ma l’ostacolo oggi era molto alto. Dati alla mano, l’ha una presenza fissa in Champions, ha vinto l’Europa League contro il Leverkusen imbattuto fino alla finale.