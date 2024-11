Ilnapolista.it - Conte gestirà questa che può essere la seconda sconfitta salutare del Napoli

che puòladelLa mossa di Gasperini che scende con il falso nueve e la classe di Lookman stendono ilcon lo stesso punteggio della scorsa stagione. Arriva la primain casa percontro una delle squadre attrezzate per lo scudetto: si è confermata la partita più difficile del ciclo terribile. Gli azzurri hanno mostrato limiti in tutti i reparti contro un’Atalanta ordinata, aggressiva e letale. Nel primo tempo ilinizia bene come a Milano ma al nono arriva la doccia fredda con il gol di Lookman che sfrutta una palla vagante dopo un disimpegno sbagliato di Olivera. La reazione è rabbiosa e dopo trenta secondi McTominay centra un clamoroso palo su un tiro forte. Gli azzurri ci provano ma Gasperini ha eretto un muro giallo dopo aver tolto Retegui e va in contropiede.