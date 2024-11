Unlimitednews.it - Carlino “Lotta a sprechi più difficile con riforma della Corte dei Conti”

Leggi tutto su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Apprezziamo le proposte che rendono l’attuale assetto normativosempre più coerente con la funzione di garanzia verso i principi di legalità dell’azione amministrativa. Non siamo preoccupati per noi ma per le risorse dei cittadini, che potrebbero non essere adeguatamente tutelati laddove venissero approvate alcune disposizioni contenute nella proposta di legge. Se i danni erariali non vengono risarciti, pagheranno i cittadini, privati di servizi garantiti dalle risorse pubbliche e destinatari di un probabile aumentopressione fiscale. Si parla di ridurre il numero delle procure regionali che, tra l’altro, perseguononell’amministrazione pubblica. Verrebbe compromessa la possibilità di fare conseguire all’erario (e quindi ai cittadini) il risarcimento dei danni e la vicinanza alle amministrazioni locali”.