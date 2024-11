.com - Calcio Serie D / La Vigor Senigallia dà continuità e vince ancora

Termoli espugnata 2-1 in rimonta grazie alle reti di Rotondo e Ferrara, 3 Novembre 2024 – Laconferma la tradizione favorevole espugnando il Cannarsa di Termoli per 2-1 in rimonta. Nelle ultime cinque partite delle ultime tre stagioni, quattro vittorie e un pari contro i molisani: grande gioia per i tifosiini al seguito. Anche perché si era messa male: Termoli in vantaggio gia al 11? con Traini dopo il quale arriva però l’immediato pareggio di Rotondo, di testa sugli sviluppi da corner, al 17?. Nella ripresa decide il secondo gol consecutivo, terzo in campionato, di Ferrara, dopo uno scambio con Kone, al 56?. Da sottolineare la sospensione, sul 3-0, di Atletico Ascoli-Avezzano per un grave infortunio ai due giocatori abruzzesi Esposito e Senese: dopo essersi scontrati. sono stati portati in ospedale, comunque coscienti.