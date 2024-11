Oasport.it - Atletica, Federica Del Buono vince il Cross della Valsugana: inizia il cammino verso gli Europei

Delha vinto il, andato in scena sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento). La vicentina era la grande favoritavigilia e non ha deluso le aspettative nel primo dei quattro test in vista degli, che si disputeranno domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La carabiniera ha dettato legge lungo i 7,5 chilometri del Parco Segantini, trionfando con il crono di 26:17 davanti all’altoatesina Andrea Schweigkofler e alla trentina Martina Rizzoli. Sul fronte maschile, invece, l’evento intitolato alla memoria di Mauro Andreatta (compianto presidente del GsTrentino, società organizzatrice di questa corsa campestre) è stato vinto da Sebastiano Parolini con il tempo di 23:11, precedendo Enrico Vecchi e Daniel Turco.