WWE | LA Knight batte Andrade e Carmelo a Crown Jewel

Il triplo treath andato in scena durante l’evento, che vedeva contrapposti LAHayes, strappa una vittoria risicata il campione in carica, Mr. Yeah. Un match giocato ad alta intensità, complice l’atletismo dei due sfidanti, ed una capacità di adattarsi al ritmo di. Quando la vittoria era in pugno di, però,ha interrotto il conteggio al tappeto in favore di quest’ultimo ai danni del campione degli Stati Uniti. LApoi è riuscito ad approfittare di un momento in cui i due sfidanti erano vicini per connettere con la sua manovra decisiva ai danni di Hayes, ottenendo il conteggio decisivo di tre, e confermandosi ancora campione in carica. La sfida tra questi tre grandi wrestler sembra lungi dall’essersi conclusa qui, per ciò che hanno fatto qui in Arabia Saudita, ma soprattutto per ciò che saranno in grado di fare in futuro.