WTA Finals 2024 Paolini stellare con Rybakina | è vittoria in due set all’esordio

Riyadh, 2 novembre– E’ un esordio straordinario quello di Jasminealle WTAdi Riyadh. L’Azzurra, campionessa olimpica in doppio con Errani a Parigie quarta al mondo, ha battuto la kazaka Elena(numero sette al mondo) per 7-6(5), 6-4 nell’inizio di competizione, andato di scena oggi pomeriggio.affronterà ora la bielorussa Aryna Sabalenka (numero uno iridata). Le dichiarazioni – Fonte supertennis.tv “Sono davvero felice per questa– le parole a caldo di “Jas” – qui ogni partita è complicata. E’ sempre difficile giocare contro di lei perché serve davvero bene, colpisce sempre forte e la sua palla è molto pesante. Non era facile perché essendo per me la prima volta ero un po’ condizionata dall’emozione.