Lanazione.it - Una maxi asta di edifici comunali . Il 5 dicembre a Palazzo Santini

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024)in dismissione, ecco l’per la vendita il 5prossimo. Quel giorno, alle ore 9, presso la "Sala Biblioteca", posta al secondo piano della sede comunale di, si terrà la gara pubblica su una serie di immobili, a partire da un locale ad uso direzionale posto a San Filippo in via dei Tigli angolo via Sandei: il prezzo base d’è di 48mila euro e misura 35 metri quadrati. Prezzo di partenza decisamente più elevato per la ex scuola di Arsina, fissato in 140mila euro e che misura 440 metri quadrati. All’anche l’ex Oleificio Borella (nella foto) che con i suoi 4880 metri quadrati è un complesso tra i più grandi del territorio comunale: si partirà da 1.150.000 euro, nonostante si trovi ormai da molti anni in stato di abbandono e fatiscente.