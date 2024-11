Gaeta.it - Tom Cruise torna a pensare a un possibile sequel di “Giorni di Tuono” e continua il lavoro su “Top Gun”

Tomsi trova al centro di nuove voci riguardanti i suoi prossimi progetti cinematografici. Dopo il successo riscosso con "Top Gun: Maverick", l'attore sta considerando la realizzazione di undel film cult del 1990 "di" , un'opera che ha segnato un'epoca nel genere delle corse automobilistiche. Secondo quanto riportato da fonti dell'industria cinematografica, le trattative con Paramount sono avviate, ma al momento la società non ha rilasciato commenti ufficiali in merito. In questo articolo, esamineremo i dettagli noti e le implicazioni di questoprogetto. Il film "di": un classico delle corse "di" è un film diretto da Tony Scott, scomparso nel 2012, e ha avuto un grande impatto sulla cultura popolare degli anni '90.