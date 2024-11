Ilnapolista.it - Tifosi a Castel Volturno, Conte scende dall’auto e concede selfie e video per oltre venti minuti

per. Il racconto di Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica. L’allenamento è finito nel pomeriggio ed è iniziata la processione per acclamare i campioni. Uno degli ultimi a lasciare il centro sportivo è stato Antonio, in auto con il fratello Gianluca. L’allenatore azzurro ha visto la folla e non ha avuto dubbi. Ha fatto accostare il suo Van e ha deciso di acntare tutti gli appassionati, presenti a. Supportato dalla security, ha stretto mani e si è concesso aabbondanti caratterizzati dal sorriso e dalla massima disponibilità. L’allenatore è poi tornato in auto correndo, quasi a voler dare il cinque a tutti e si è goduto il coro “”.