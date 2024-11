Lettera43.it - Stati Uniti, aperta un’indagine sulle frasi di Trump contro Liz Cheney

Il dipartimento di Giustizia dell’Arizona ha apertoper stabilire se l’attacco di DonaldLizsi tratti di minaccia di morte. Lo riferisce la Cnn. Durante un evento elettorale a Glendale (Arizona appunto, uno dei settein bilico), il candidato repubblicano ha più volte attaccato ex membro del Congresso, che supporta Kamala Harris, accusandola di aver voluto portare gli Usa in guerra quando era alla Camera. Dopo averle dato della stupida,è andato oltre: «Mettiamola lì, con un fucile in mano, con nove canne che le sparano». E poi: «Vediamo come si sente quando le armi sono puntate sul suo viso. Sono tutti falchi di guerra quando siedono a Washington in un bel palazzo». Liz(Ansa).