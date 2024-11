Anteprima24.it - Ricordo dei defunti, commemorati gli uomini e le donne della Polizia di Stato caduti in servizio

Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina, in occasionegiornata deldei, nell’atrio del Palazzo di Governo, sono statiglie lediin. Il Vicario del Questore, Anna Filomena Palmisano e il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, hanno deposto una corona di alloro soffermandosi in raccoglimento sotto la lapide dedicata agli agenti Antonio Bandiera e Mario De Marco,nell’adempimento del dovere. Per l’occasione il cappellanodi, Don Giuseppe Greco, ha tenuto un momento di preghiera, con una benedizione solenne. Alla cerimonia di commemorazione erano presenti i rappresentanti degli UfficiQuestura e delle Specialità provinciali.