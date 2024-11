Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Cittadella: le probabili formazioni

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero hanno necessità di vincere per restare in zona playoff, ma i veneti devono fare altrettanto per togliersi dalle sabbie mobili della classifica.vssi giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliano continuano a stentare e non riescono a fare quello scatto decisivo verso i primi posti della clssifica. La squadra di Dionisi ha infatti vissuto troppo alti e bassi che la costringono ad accontentarsi del quinto posto attuale, che vale sì la zona playoff, ma la distanza dalla vette è già di otto punti. I veneti sono in grande difficoltà e nemmeno il cambio di allenatore ha sortito gli effetti sperati.