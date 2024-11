Liberoquotidiano.it - "Nuovi giorni, nuove notti, nuova vita". L'oroscopo di Branko: il segno per cui cambia tutto

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, sabato 2 novembre. ARIETE Quante novità nel cielo e quante novità nella vostra! Un giorno ricorderete questo novembre come il mese di tante svolte e tantimenti voluti da voi stessi ma anche provocati dal destino. La stagione dello Scorpione è arrivata al culmine con l'evento Luna, perfetta anche e sopratnei prossimiquando avrete pure Mercurio e poi Marte in due segni di fuoco. Questo è il periodo delle realizzazioni e dell'amore. Contatti lontani sono ottimi. TORO Lunamette in vista tutti i rapporti stretti, possibili momenti di agitazione nel matrimonio e in famiglia, nelle collaborazioni. Considerando però che già in serata Mercurio entra in Sagittario, seguito dalla Luna, possiamo dire che non ci saranno crisi serie.