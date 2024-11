Ilgiorno.it - Monza, il carcere del degrado. La denuncia del consigliere comunale Maffè: “C’è anche la scabbia”

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – S.O.S. emergenza. Dal penitenziario distanno emergendo negli ultimi tempi situazioni die di sofferenza dei detenuti molto dure, compresi episodi diche hanno costretto, qualche tempo fa, alla chiusura di alcuni settori dell’istituto di detenzione. A lanciare l’allarme allo scorso Consigliodiè stato ildi Forza Italia Pierfranco, che ha elencato le criticità che maggiormente stanno affliggendo la casa circondariale di via Sanquirico. Cercansi educatori “La preoccupazione più grande riguarda la condizione dei detenuti --, cioè un peggioramento della qualità del cibo e una diminuzione delle razioni, e un problema sempre più impegnativo per quel che riguarda l’assegnazione degli educatori, per varie ragioni: mancanza di soldi, ritardi temporali, cause burocratiche.