Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 2-1, WTA Finals 2024 in DIRETTA: primi assaggi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Game. Decolla la risposta di rovescio di, che torna velocemente alla battuta. 40-0 Prima al centro perfetta della numero 5 WTA. 30-0 Altro gran servizio della moscovita. 15-0 Prima esterna vincente della kazaka. 2-1 Gamecolpisce male la risposta di dritto. AD-40 La nativa di Mosca perde il controllo del dritto incrociato. 40-40 Il nastro rende imprendibile la risposta di rovescio di. Parità . 40-30 Risposta di rovescio profonda della kazaka. 40-15 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’italiana. 30-15 Scappa via il dritto difensivo di. 30-0 Altra ottima prima di Jasmine. 15-0 Servizio vincente dell’azzurra. 1-1 Game. Due ACE di fila della numero 5 WTA. 40-15 Arriva il primo ACE della moscovita. 30-15 Rovescio sulla riga e dritto inside in vincente della kazaka.